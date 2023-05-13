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Магучих выиграла турнир в Кении, установив рекорд сезона, Табашник - третья

Украинки прекрасно показали себя на соревнованиях серии World Athletics Continental Tour Gold.
Сегодня, 20:16
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

В столице Кении, Найроби, состоялся турнир серии World Athletics Continental Tour Gold.

В соревнованиях по прыжкам в высоту победила украинка Ярослава Магучих. Лучший результат спортсменки 2,00 метра также стал рекордом сезона.

Серебро добыла представительница Великобритании Лаура Зианор, прыгнув на 1,90 м. Тройку призеров замкнула еще одна украинская легкоатлетка Катерина Табашник с результатом в 1,86 метра.

На 1,86 метра прыгнула и Юлия Левченко, однако, ей потребовалось для этого результата большее количество попыток. Помимо Магучих, Табашник и Левченко в топ-10 удалось войти и Марине Ковтуновой, которая заняла 8 позицию.

World Athletics Continental Tour Gold

Найроби, Кения

Прыжки в высоту, женщины

  • 1. Ярослава Магучих (Украина) - 2,00 м.
  • 2. Лаура Зианор (Великобритания) - 1,90 м
  • 3. Катерина Табашник (Украина) - 1,86 м
  • 4. Юлия Левченко (Украина) - 1,86 м
    ...
  • 8. Марина Ковтунова (Украина) - 1,78 м
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Левченко Катерина Табашник Ярослава Магучих Марина Ковтунова

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