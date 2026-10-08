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Магучих получила именную звезду в центре Киева

Украинская олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих получила собственную звезду на Площади звезд в Киеве.
Сегодня, 22:08       Автор: Сергей Носенко
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Торжественная церемония состоялась 7 октября возле столичного ТРЦ Gulliver. Проект возобновили впервые с 2021 года: после начала полномасштабного вторжения открытие новых звезд было приостановлено.

Магучих стала одной из четырех спортсменов, чьи имена появились на «Площади звезд» в этот день. Также собственные звезды получили олимпийский чемпион по фехтованию Григорий Крисс, чемпион мира по боксу по версии WBO Сергей Дзинзирук и многократная чемпионка Паралимпийских игр Александра Кононова.

"Для меня большая честь получить собственную звезду в сердце Киева. И этот особенный момент мне хочется разделить со всеми, кто поддерживает меня на моем пути", — сказала Магучих.

Спортсменка также поблагодарила украинских защитников и защитниц, благодаря которым, по ее словам, страна имеет возможность жить, работать, мечтать и достигать новых вершин.

Магучих — олимпийская чемпионка Парижа-2024, чемпионка мира и Европы. В июле 2024 года украинка установила мировой рекорд в прыжках в высоту — 2,10 метра.

Напомним, ранее Магучих была номинирована на звание лучшей легкоатлетки 2026 года.

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