Магучих оставила след в Космосе

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих получила необычное признание: ее именем назвали малую планету (57915) Mahuchikh.

Согласно официальному бюллетеню WGSBN от 11 августа 2025 года, небесное тело было открыто 9 марта 2002 года в рамках проекта Catalina Sky Survey на горе Бигелоу в американском штате Аризона. До присвоения имени оно имело предварительное обозначение 2002 EB110.

В описании к названию отмечены спортивные достижения Магучих. В 2021 году украинка завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио, а в 2024-м стала олимпийской чемпионкой в Париже. В том же году она установила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин, преодолев планку на отметке 2,10 метра. Этот результат превзошел достижение, которое оставалось непревзойденным на протяжении 36 лет.

Магучих — одна из самых титулованных украинских легкоатлеток. Помимо олимпийского золота, в ее активе победы на чемпионатах мира и Европы, а также мировой рекорд в женских прыжках в высоту.

Напомним, до этого Магучих получила именную звезду в центре Киева.

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