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Магучих назвала безумием возвращение россиян на международные соревнования

Ярослава Магучих раскритиковала решения международных спортивных федераций, которые начали смягчать ограничения для спортсменов из россии и Беларуси.
Сегодня, 14:56       Автор: Сергей Носенко
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

"Возвращение россиян в международные соревнования — это безумие, потому что ничего не изменилось. Ничего", — заявила Магучих в комментарии финскому изданию Iltalehti.

Украинка отметила, что ей самой хотелось бы тренироваться дома, однако из-за войны она вынуждена находиться вдали от Украины, родителей и друзей.

"Киев в течение недели был объектом атак. Удары происходят каждый день, а ужасные видео распространяются непрерывно. Всего несколько дней назад был нанесен удар по моему родному городу — Днепру. Ситуация шокирует", — сказала спортсменка.

При этом Магучих поблагодарила президента World Athletics Себастьяна Коу за позицию федерации, которая не допустила российских спортсменов к своим соревнованиям.

«Это действительно тяжелое и сильное решение. Он всегда поддерживал украинских спортсменов и интересовался, как у нас дела», — добавила Магучих.

Напомним, после решения МОК предоставить международным федерациям больше самостоятельности в вопросе допуска россиян и белорусов ряд организаций уже смягчил ограничения. В частности, изменения произошли в водных видах спорта, борьбе, гимнастике, тяжелой атлетике, гандболе, волейболе и ряде других дисциплин.

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