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Габовда: хороший украинский футболист сейчас стоит очень дорого

Спортивный директор Вереса Юрий Габовда рассказал о трансферной политике клуба и объяснил, почему команда делает ставку на легионеров.
Сегодня, 11:20       Автор: Сергей Носенко
Юрий Габовда / ФК Верес
Юрий Габовда / ФК Верес

По словам функционера, Верес хотел бы чаще приглашать украинских игроков, однако их стоимость на рынке сейчас остается высокой.

“Я бы также хотел украинца взять, но, поверьте мне, сейчас хороший украинец стоит очень много”, — сказал Габовда в эфире Veres TV.

Он отметил, что у клуба фактически есть два пути: развивать собственных воспитанников или искать перспективных футболистов за рубежом. В качестве одного из рынков Габовда выделил Бразилию.

“У них многомиллионная аудитория и много игроков на одну позицию, которые хотят получить свой шанс”, — объяснил спортивный директор.

При этом Габовда подчеркнул, что клуб не подписывает футболистов только из-за их гражданства:

“Ты не можешь просто любого бразильца взять, потому что он бразилец. Ты же его так же анализируешь, смотришь. И тех игроков, которых мы взяли и берем, — вы же видите, что у нас процент попадания очень большой”.

Также Верес продолжает следить за украинцами, выступающими за границей, и готов возвращать их в чемпионат Украины при подходящих условиях.

“Если есть такой момент, когда мы можем вернуть из Европы украинцев — мы это делаем. Примером является Никита Александров — парень пришел с правильной философией, идеологией его развития”, — добавил Габовда.

Напомним, нападающий Динамо Андрей Ярмоленко вскоре может побить рекорд УПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Верес

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