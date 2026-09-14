Интер отыгрался после двух пропущенных, устроив разгром

В понедльник, 14 сентября, Интер принимал дома Удинезе в рамках четвертого тура Серии А.

Гости сходу устроили сенсации, на 16-й минуте забив уже второй гол в ворота Мартинеса.

Камбек Интера начался через 10 минут. На 26-й минуте Агугусто отыграл один мяч, а еще до перерыва Барелла вернул на поле паритет.

На второй тайм парни Киву вышли заряженными, и сразу же вышли вперед благодаря Тюраму. А после этого "нерадзурри" практически полностью захватили контроль на поле.

Вскоре Эспозито забил четвертый, а в концовке матча Бонни пятый, довершив разгром. Хотя Удинезе все же забил еще в компенсированное время, это уже ни на что не повлияло. Только за второй тайм Интер создал моментов на более двух xG.

Интер - Сассуоло 5:2

Голы: Аугусто, 26, Барелла, 35, Тюрам, 57, Эспозито, 67, Бонни, 79 - Абанква, 9, Эккеленкамп, 16, Гуйе, 90+1

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