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Шахтер уверенно разобрался с Черноморцем

Исход матча был решен еще в первом тайме.
Сегодня, 20:00       Автор: Андрей Безуглый
Шахтер - Черноморец / upl.ua
Шахтер - Черноморец / upl.ua

В понедельник, 14 сентября, Шахтер принимал в условно домашнем матче Черноморец.

Старт матча для "горняков" не заладился. Уже на седьмой минуте повреждение получил Грам и покинул поле.

Однако Шахтер быстро пришел в себя, взял игру под контроль, и через пять минут Очеретько открыл счет после углового. А далее хоязева просто уверенно держали мяч, почти не позволяя ничего сделать сопернику.

Под конец тайма Мейреллиш оформил второй гол, который еще и по итогу стал финальным в матче.

Во второй половине Шахтер полностью сковал Черноморец, однако и сам не особо бежал вперед, потому матч так и завершился 2:0.

Статистика матча Шахтер- Черноморец 6-го тура чемпионата Украины

Шахтер - Черноморец 2:0
Голы: Очеретько, 13, Мейреллиш, 34

Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 19 - 5
Удары в створ: 8 - 1
Угловые: 1 - 3
Фолы: 6 - 12

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