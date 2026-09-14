Шахтер уверенно разобрался с Черноморцем
В понедельник, 14 сентября, Шахтер принимал в условно домашнем матче Черноморец.
Старт матча для "горняков" не заладился. Уже на седьмой минуте повреждение получил Грам и покинул поле.
Однако Шахтер быстро пришел в себя, взял игру под контроль, и через пять минут Очеретько открыл счет после углового. А далее хоязева просто уверенно держали мяч, почти не позволяя ничего сделать сопернику.
Под конец тайма Мейреллиш оформил второй гол, который еще и по итогу стал финальным в матче.
Во второй половине Шахтер полностью сковал Черноморец, однако и сам не особо бежал вперед, потому матч так и завершился 2:0.
Статистика матча Шахтер- Черноморец 6-го тура чемпионата Украины
Шахтер - Черноморец 2:0
Голы: Очеретько, 13, Мейреллиш, 34
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 19 - 5
Удары в створ: 8 - 1
Угловые: 1 - 3
Фолы: 6 - 12
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!