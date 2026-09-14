Шахтер уверенно разобрался с Черноморцем

Исход матча был решен еще в первом тайме.

В понедельник, 14 сентября, Шахтер принимал в условно домашнем матче Черноморец.

Старт матча для "горняков" не заладился. Уже на седьмой минуте повреждение получил Грам и покинул поле.

Однако Шахтер быстро пришел в себя, взял игру под контроль, и через пять минут Очеретько открыл счет после углового. А далее хоязева просто уверенно держали мяч, почти не позволяя ничего сделать сопернику.

Под конец тайма Мейреллиш оформил второй гол, который еще и по итогу стал финальным в матче.

Во второй половине Шахтер полностью сковал Черноморец, однако и сам не особо бежал вперед, потому матч так и завершился 2:0.

Статистика матча Шахтер- Черноморец 6-го тура чемпионата Украины

Шахтер - Черноморец 2:0

Голы: Очеретько, 13, Мейреллиш, 34

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 19 - 5

Удары в створ: 8 - 1

Угловые: 1 - 3

Фолы: 6 - 12

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