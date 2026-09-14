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Динамо с рекордом Ярмоленко уверенно разбило Эпицентр

Киевляне провели неплохой матч.
Сегодня, 17:29       Автор: Андрей Безуглый
Динамо - Эпицентр / upl.ua
Динамо - Эпицентр / upl.ua

В понедельник, 14 сентября, Динамо принимало дома Эпицентр в рамках шестого тура УПЛ.

Киевляне провели неплохой тайм, но сумели создать не так много. Лишь в концовке первой половины игры Ярмоленко за счет индивидуальных действий открыл счет.

Зато на старте второго тайма Динамо оформило быстрый гол, Лонвейк точно замкнул прострел Сыча.

Несмотря на удобный результат, хозяева продолжили давить, создали еще ряд моментов, даже забили после офсайда, но окончательный счет был оформлен лишь на последних минутах.

Пономаренко со штрафного отправил мяч точно в девятку, после чего матч и завершился.

Статистика матча Динамо - Эпицентр 6-го тура чемпионата Украины

Динамо - Эпицентр 3:0
Голы: Ярмоленко, 42, Лонвейк, 50, Пономаренко, 85

Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 16 - 6
Удары в створ: 9 - 0
Угловые: 7 - 4
Фолы: 12 - 9

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