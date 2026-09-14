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Лацио ведет переговоры о возвращении Икарди в Серию А

Римский клуб интересуется аргентинским форвардом, пребывающим в статусе свободного агента.
Сегодня, 15:58       Автор: Игорь Мищук
Мауро Икарди / Getty Images
Мауро Икарди / Getty Images

Лацио рассматривает возможность подписания бывшего нападающего Галатасарая Мауро Икарди, который сейчас является свободным агентом.

Римский клуб проявлял интерес к 33-летнему футболисту еще летом, а ныне возобновил переговоры с агентом игрока по поводу потенциального сотрудничества, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио со ссылкой на Sky Sport.

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Предполагается, что сейчас аргентинский форвард будет более открыт к возможности перехода в Лацио, если удастся договориться о приемлемой финансовой стороне сделки.

На днях в римском клубе планируют обсудить этот трансфер с главным тренером Дженнаро Гаттузо, чтобы окончательно определиться, работать ли далее над переходом или отказаться от этой идеи.

Аргентинский нападающий ранее уже выступал в Серии А, представляя Сампдорию и миланский Интер.

Напомним, что за Галатасарай Икарди играл с 2022 года. Этим летом аргентинец покинул турецкий клуб после истечения срока действия контракта.

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