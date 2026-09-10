Буковина подписала игрока сборной Азербайджана

Нападающий сборной Азербайджана Ренат Дадашов стал игроком Буковины.

Об этом сообщает официальный сайт представителя украинской Премьер-лиги.

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27-летний футболист пополнил состав черновицкой команды в статусе свободного агента и подписал контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон.

В составе "желто-черных" азербайджанский форвард будет выступать под 9-м номером.

Дадашов родился в Германии в семье выходцев из Азербайджана и путь в футболе начинал в академиях немецких клубов Веен, Айнтрахт Франкфурт и РБ Лейпциг.

Профессиональную карьеру нападающий начал в сезоне-2018/19 в составе португальского Эшторила, а перед стартом следующего сезона подписал контракт с представителем АПЛ Вулверхэмптоном. Сначала он выступал за молодежную команду "волков", а затем играл на правах аренды в португальских клубах Пасуш-де-Феррейра и Тондела, а также в швейцарском Грассхоппере. После продолжил карьеру в чемпионате Турции, где выступал за Хатайспор и Анкарагюджю.

Также играл за польский Радомяк, а последним клубом нападающего был люблинский Мотор, за который он выступал в прошлом сезоне. В составе команды он провел 22 матча без результативных действий.

На счету Дадашова 45 матчей за сборную Азербайджана, в которых он отличился семью голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Буковина подписала первого в своей истории сенегальского легионера.

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