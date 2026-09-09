ПСВ - Шахтер: анонс матча первого тура Лиги чемпионов

В четверг, 10 сентября, донецкий Шахтер проведет свой первый еврокубковый матч в нынешнем сезоне. Соперником команды Арды Турана станет ПСВ Эйндховен из Нидерландов, а сама встреча пройдет на домашней арене нидерландского клуба.

В прошлом сезоне ПСВ в третий раз подряд стал чемпионом Нидерландов и завоевал путевку в Лигу чемпионов, где и встретится с Шахтером.

ПСВ - Шахтер

10 сентября | 18:45 | Нидерланды, Эйндховен, Philips Stadion

Нынешний сезон эйндховенцы начали крайне неудачно — с матча против АЗ в Суперкубке Нидерландов, где уступили с разгромным счетом 0:4.

После этого были сделаны определенные выводы, и хотя еще в первом туре чемпионата ПСВ потерял очки, далее команда только побеждала. В четырех последних поединках эйндховенцы хоть и неизменно пропускали, сами забивали значительно больше своих соперников.

Что касается Шахтера, то команда Арды Турана начала сезон с двух достаточно уверенных побед над Кудровкой и Эпицентром. Но дальше стало сложнее.

Соперниками были Харьков, Полесье и Карпаты — три команды, которые будут бороться за медали в этом сезоне. И ни в одном из этих матчей Шахтер не выглядел явным фаворитом и значительно более сильной командой.

Полесью горняки и вовсе проиграли, тогда как в двух других матчах в итоге удалось вырвать победы.

Интересный факт

В предыдущем и единственном в истории очном матче ПСВ и Шахтера команды встретились в ноябре 2024 года. Тогда горняки, несмотря на поражение на выезде со счетом 2:3, подарили болельщикам один очень интересный эпизод.

Именно тогда Дмитрий Ризнык установил рекорд Лиги чемпионов, оформив 15 сейвов. До этого лучшим результатом были 13 отраженных ударов.

Отметим, что в списке лучших сейвов в истории Лиги чемпионов есть еще два украинских голкипера: Руслан Нещерет, который оформил 12 отраженных ударов в матче против Барселоны, и Анатолий Трубин, который 11 раз спас Шахтер в поединке против мадридского Реала.

Источник: Getty Images

Ориентировочные составы

Главной потерей ПСВ на поединок против Шахтера является защитник Мауро Жуниор, который выходил в основном составе в каждом матче нынешнего сезона, но первый тур Лиги чемпионов пропустит из-за дисквалификации.

Также проблемы со здоровьем есть у нескольких других футболистов эйндховенцев. Но без них ПСВ уже привык играть. Вряд ли мы увидим на поле новичка команды Сема Ламмерса, который перебрался из Твенте и пока только набирает оптимальную форму.

У Шахтера также есть серьезная потеря: Педриньо из-за травмы не играл в последних трех матчах и вряд ли будет на 100% готов к этому поединку.

ПСВ: Коварж - Дест, Гертруида, Обиспо, Костич - Сано, Тиль, Фернандес - Перишич, Пепи, Ван Боммел.

Шахтер: Ризнык - Винисиус Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике - Назарина, Очеретько, Марлон Гомес - Алиссон, Кауã Элиас, Невертон.

Прогноз ISPORT: 1:1

Учитывая форму команд и результаты на старте сезона, достаточно сложно спрогнозировать результат этого матча. Также трудно верить в победу горняков, которым в этом поединке будет очень непросто.

Тем не менее если команда Арды Турана победит в этой встрече, это не станет суперсенсацией. Надеемся, что как минимум горняки смогут зацепиться за ничейный результат.

ПСВ — еще одна команда, которая не выглядит супертоповой, а потому брать очки в таких поединках очень необходимо для того, чтобы в дальнейшем пройти в плей-офф.

Эксперты BETKING мало верят в донецкий Шахтер. На его победу предлагают коэффициент 6,50, тогда как на победу ПСВ дают 1,42. Если же вы верите, что в этом матче будет ничья, на нее можно поставить с коэффициентом 5,33.

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