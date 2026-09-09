Мерседес решился на неожиданный шаг

Мерседес решил модифицировать собственный двигатель, сообщает The Race.

Напомним, что по версии ФИА лучший мотор у Ред Булл, а остальные команды имеют право на модификацию своих.

Так Мерседес получил по правилу ADUO две модификации - одну в этом сезоне и одну в следующем. Однако изначально команда не планировала ими пользоваться.

Изначальный план немецкой команды был в том, чтобы пользоваться дополнительными часами на испытательных стендах, но не менять двигатель. Теперь же решение поменялось.

На текущий момент неизвестно, когда именно Мерседес планирует внедрить модификацию.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл провел необычную акцию.

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