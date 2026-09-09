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Футбол

Лионель Месси согласовал покупку испанского клуба

Аргентинский нападающий близок к приобретению полного пакета акций команды второго дивизиона Испании.
Сегодня, 15:10       Автор: Сергей Носенко
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Восьмикратный обладатель Золотого мяча и форвард американского клуба Интер Майами Лионель Месси находится в шаге от приобретения очередного спортивного актива. Аргентинский футболист достиг принципиальной договоренности о покупке испанского коллектива Эльденсе, выступающего во втором по силе дивизионе страны Сегунде.

Согласно официальному заявлению, нападающий планирует выкупить сто процентов акций, которыми в настоящее время владеет колумбийская инвестиционная группа TH Soluciones Group S.A.S. На данный момент сделка находится на стадии юридического оформления и ожидает обязательного утверждения со стороны Высшего спортивного совета Испании. Об этом сообщает Рейтерс.

Это уже не первый клубный проект аргентинца на Пиренеях. В апреле текущего года Месси оформил сделку по покупке команды Корнелья из пятого испанского дивизиона. Кроме того, по истечении игрового контракта с Интер Майами нападающий гарантированно получит долю в собственности и самого американского клуба.

Как сообщалось ранее, тридцатисемилетний марокканский полузащитник Адель Таарабт официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

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