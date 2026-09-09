Президент УЕФА встретился с Ахметовым, чтобы вручить ему награду

8 сентября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась встреча президента организации Александера Чеферина с президентом Шахтера Ринатом Ахметовым.

Чеферин вручил Ахметову памятную награду УЕФА по случаю 30-летия его президентства в Шахтере и 90-летия донецкого клуба. Глава европейского футбола отметил вклад Ахметова в развитие футбола.

“Я не думаю, что в Европе есть еще хотя бы один президент, который был бы настолько предан своему клубу”, — заявил Чеферин.

Президент УЕФА также подчеркнул, что, по его мнению, без Ахметова Шахтер сегодня не мог бы существовать.

Ахметов поблагодарил Чеферина за приглашение и награду. Он отметил, что за достижениями клуба стоит работа многих поколений футболистов, тренеров, сотрудников и болельщиков.

Напомним, тренер Шахтера и форвард Харькова стали лучшими в пятом туре УПЛ

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