Ахметов посетил церемонию прощания с Луческу

Руководство Шахтера почтило память бывшего тренера команды.
Сегодня, 21:58       Автор: Игорь Мищук
Руководство Шахтера почтило память Мирчи Луческу / ФК Шахтер Донецк
Руководство Шахтера почтило память Мирчи Луческу / ФК Шахтер Донецк

Президент Шахтера Ринат Ахметов посетил церемонию прощания с Мирчей Луческу, которая проходит в Бухаресте на Национальном стадионе.

Глава донецкого клуба, а также генеральный директор Сергей Палкин, спортивный директор Дарио Срна и ассистент главного тренера Карло Николини почтили память румынского специалиста.

"Я пришел попрощаться со своим другом. Это огромная трагедия для всех. Мы прошли с ним вместе 12-летний путь в Шахтере, выиграли 22 трофея: Кубок УЕФА, восемь чемпионских титулов, шесть Кубков Украины, семь Суперкубков. Я горжусь нашей дружбой. Я желаю и надеюсь, что вы тоже будете гордиться таким человеком. Он был большим тренером и большим человеком, прожившим счастливую жизнь. Он не мог сидеть без дела, он всегда боролся. Я пришел сюда, чтобы попрощаться с ним и выразить ему свою благодарность как великому тренеру и великому человеку. Выражаю свои соболезнования его жене Нелли и сыну Развану. Это прекрасная, хорошая семья.

Мирча Луческу навсегда оставил свое имя в истории Шахтера. Под его руководством клуб завоевал 22 трофея, в том числе первый европейский - Кубок УЕФА 2009 года, установил рекорды по количеству матчей и выигранных титулов и сформировал стиль, который стал визитной карточкой команды. Шахтер будет чтить память Мирчи Луческу как тренера, навсегда вошедшего в историю клуба", - приводит слова Ахметова официальный сайт Шахтера.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Источник: ФК Шахтер Донецк

Источник: ФК Шахтер Донецк

Источник: ФК Шахтер Донецк

Напомним, что 29 марта Луческу был госпитализирован после потери сознания перед тренировкой сборной Румынии из-за проблем с сердцем.

3 апреля румынский специалист перенес острый инфаркт миокарда. В воскресенье утром, 5 апреля, представители Бухарестской университетской больницы сообщили об ухудшение его состояния, а тренер был переведен в отделение интенсивной терапии и введен в искусственную кому.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о смерти 80-летнего специалиста.

