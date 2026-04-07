Луческу скончался в возрасте 80 лет

Тренер ушел из жизни в больничной палате.
Сегодня, 21:08       Автор: Андрей Безуглый
Мирча Луческу

Известный румынский тренер Мирча Луческу умер сегодня, 7 апреля.

Напомним, что специалист был госпитализирован после перенесенного инфаркта.

Однако в больнице Луческу стало только хуже, здоровье тренера таяло с каждым днем. Активное вмешательство врачей не сумело спасти жизнь румына.

Мирча Луческу был знаковой фигурой не только для румынского и украинского футбола, но и для мирового. За свою долгую карьеру румынский тренер выиграл более 35 трофеев, уступив по этому показателю лишь Гвардиоле и Фергюсону.

Кроме того он был единственным тренеров в истории, бравшим трофеи за семь разных клубов.

Наши соболезнования родным и близким Мирчи Луческу.

