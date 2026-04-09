Новый стадион в Бухаресте будет назван в честь Луческу

Арена местного Динамо будет носить имя румынского тренера.
Сегодня, 20:22       Автор: Игорь Мищук
Мирча Луческу умер в возрасте 80 лет / Getty Images
Мирча Луческу умер в возрасте 80 лет / Getty Images

Новый стадион Динамо в Бухаресте будет назван в честь умершего бывшего игрока и тренера клуба Мирчи Луческу.

Министр внутренних дел Румынии Каталин Предою сообщил, что арена получит название "Стадион Динамо имени Мирчи Луческу".

"От имени Министерства внутренних дел, а также клуба Динамо Бухарест, всей общины большой семьи Министерства внутренних дел, я лично и коллеги из руководства Министерства, силовых структур и клуба Динамо, присутствующие здесь, выражаем почтение человеку, совершенному профессионалу и патриоту Мирче Луческу, а также глубокое сожаление в связи с его преждевременным уходом из этого мира. Великий Мирча Луческу совершил революцию в румынском футболе, профессии футбольного тренера и стал национальным достоянием, признанным во всем мире.

В знак уважения к тем замечательным вещам, которые великий Мирча Луческу принес в румынский футбол, в нашу страну, а также в мировой футбол, мы приняли решение начать юридические процедуры, чтобы назвать будущий стадион клуба Динамо - "Стадион Динамо имени Мирчи Луческу". Пусть покоится с миром и спокойствием великий Мирча Луческу", - приводит слова Предою Sport.ro.

Луческу выступал за бухарестское Динамо с 1963 по 1977 год, а также был тренером клуба с 1985 по 1990 год. В качестве игрока он шесть раз становился с командой чемпионом и выиграл Кубок Румынии, а как тренер завоевал одно чемпионство и два национальных кубка.

Напомним, что 29 марта Луческу был госпитализирован после потери сознания перед тренировкой сборной Румынии из-за проблем с сердцем.

3 апреля румынский специалист перенес острый инфаркт миокарда. В воскресенье утром, 5 апреля, представители Бухарестской университетской больницы сообщили об ухудшение его состояния, а тренер был переведен в отделение интенсивной терапии и введен в искусственную кому.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о смерти 80-летнего специалиста.

