Второлиговый клуб стал сенсационным обладателем Кубка Португалии

Торреенсе обыграл в финальном поединке Спортинг.
Вчера, 23:55       Автор: Игорь Мищук
Торреенсе завоевал Кубок Португалии / Getty Images
Торреенсе из второго португальского дивизиона одержал сенсационную победу в финале национального Кубка-2025/26 со Спортингом.

Второлиговый коллектив в решающем поединке повел уже на четвертой минуте благодаря голу Кевина Зохи, а лиссабонской команде удалось отыграться только на 54-й минуте усилиями Луиса Суареса.

В дополнительное время Спортинг остался в меньшинстве после удаления Максимилиано Араухо, а на 113-й минуте Стопира реализовал пенальти и принес победу Торреенсе.

Кубок Португалии, финал

Спортинг - Торреенсе 1:2 д.в.

Голы: Суарес, 54 - Зохи, 4, Стопира, 113 (пен.)

Удаление: Араухо (Спортинг), 109

Торреенсе завоевал свой первый трофей в истории клуба, а вместе с ним и путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

Отметим, что во втором дивизионе чемпионата Португалии Торреенсе занял третье место и участвует в стыковых матчах за повышение в классе.

