Бавария - Штутгарт 3:0: обзор матча и результат игры 23.05.2026

В субботу, 23 мая, на Олимпиаштадионе в Берлине состоялся финал Кубка Германии, в котором Бавария встречалась со Штутгартом.

Мюнхенская команда после победы в чемпионате в этом сезоне оформила золотой дубль, разгромив соперника со счетом 3:0, а героем поединка стал Гарри Кейн, оформивший хет-трик.

Первый тайм команды провели без голов, а во второй половине встречи Кейн вывел Баварию вперед на 55-й минуте, замкнув головой в падении подачу с правого фланга.

Удвоил преимущество своей команды английский бомбардир на 80-й минуте. Перед взятием ворот Кейн угодил в перекладину, мюнхенцы сыграли на подборе, после чего англичанин, обыгравшись с Луисом Диасом, с разворота пробил в правый нижний угол. А под занавес встречи Кейн поставил разгромную точку, реализовав пенальти.

Для Баварии этот Кубок стал 21-м в истории клуба, что является рекордным показателем в Германии, и первым с 2020 года.

Статистика финального матча Кубка Германии Бавария - Штутгарт

Бавария - Штутгарт 3:0

Голы: Кейн, 55, 80, 90+2 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 2.35 - 0.36

Владение мячом: 64% - 36%

Удары: 11 - 8

Удары в створ: 6 - 3

Угловые: 0 - 3

Фолы: 5 - 13

Бавария: Урбиг - Станишич (Ито, 90+5), Упамекано, Та, Лаймер (Бишоф, 90+5) - Киммих, Павлович (Горецка, 90) - Олисе (Геррейру, 90+5), Мусиала (Карл, 77), Диас - Кейн.

Штутгарт: Нюбель - Жакес (Ельч, 64), Шабо, Хендрикс - Левелинг, Чема (Нарти, 84), Штиллер, Миттельштедт - Ундав, Фюрих (Эль-Ханнус, 78) - Демирович (Томаш, 84).

Предупреждения: Фюрих, Шабо.

