iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бавария - Штутгарт 3:0: обзор матча и результат игры 23.05.2026

Мюнхенская команда разгромила в финальном матче Штутгарт.
Вчера, 23:15       Автор: Игорь Мищук
Бавария разгромила Штутгарт в финале Кубка Германии / Getty Images
Бавария разгромила Штутгарт в финале Кубка Германии / Getty Images

В субботу, 23 мая, на Олимпиаштадионе в Берлине состоялся финал Кубка Германии, в котором Бавария встречалась со Штутгартом.

Мюнхенская команда после победы в чемпионате в этом сезоне оформила золотой дубль, разгромив соперника со счетом 3:0, а героем поединка стал Гарри Кейн, оформивший хет-трик.

Первый тайм команды провели без голов, а во второй половине встречи Кейн вывел Баварию вперед на 55-й минуте, замкнув головой в падении подачу с правого фланга.

Удвоил преимущество своей команды английский бомбардир на 80-й минуте. Перед взятием ворот Кейн угодил в перекладину, мюнхенцы сыграли на подборе, после чего англичанин, обыгравшись с Луисом Диасом, с разворота пробил в правый нижний угол. А под занавес встречи Кейн поставил разгромную точку, реализовав пенальти.

Для Баварии этот Кубок стал 21-м в истории клуба, что является рекордным показателем в Германии, и первым с 2020 года.

Статистика финального матча Кубка Германии Бавария - Штутгарт

Бавария - Штутгарт 3:0

Голы: Кейн, 55, 80, 90+2 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 2.35 - 0.36
Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 11 - 8
Удары в створ: 6 - 3
Угловые: 0 - 3
Фолы: 5 - 13

Бавария: Урбиг - Станишич (Ито, 90+5), Упамекано, Та, Лаймер (Бишоф, 90+5) - Киммих, Павлович (Горецка, 90) - Олисе (Геррейру, 90+5), Мусиала (Карл, 77), Диас - Кейн.

Штутгарт: Нюбель - Жакес (Ельч, 64), Шабо, Хендрикс - Левелинг, Чема (Нарти, 84), Штиллер, Миттельштедт - Ундав, Фюрих (Эль-Ханнус, 78) - Демирович (Томаш, 84).

Предупреждения: Фюрих, Шабо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария штутгарт Кубок Германии

Статьи по теме

Бавария — Штутгарт: превью финала Кубка Германии Бавария — Штутгарт: превью финала Кубка Германии
Кейн третий сезон подряд стал лучшим бомбардиром Бундеслиги Кейн третий сезон подряд стал лучшим бомбардиром Бундеслиги
Защитник Баварии выбыл на несколько недель из-за травмы Защитник Баварии выбыл на несколько недель из-за травмы
Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов

Видео

Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном
Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: кубок Германии, матчи УПЛ и Ла Лиги
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
Плей-офф НБА: Тандер вернул преимущество в серии выиграв у Сан-Антонио
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:50
Бокс23:50
Андеркард вечера бокса Усик - Верховен: Лапин сенсационно проиграл, Санчес нокаутировал Торреза
Европа23:15
Хет-трик Кейна принес Баварии Кубок Германии
Бокс22:55
Усик прибыл на арену в Гизе на бой с Верховеном
Европа21:59
Халл Сити вернулся в АПЛ, обыграв в финале плей-офф Чемпионшипа Мидлсбро
Европа и мир21:25
Чемпионат мира по хоккею-2026: Швейцария сокрушила Венгрию, Чехия обыграла Словакию
Формула 121:15
Гран-при Канады: Расселл одержал победу в спринте
Украина21:00
УПЛ: Заря победила Карпаты, ничьи Александрии с Кривбассом и Эпицентра с Полтавой
Бокс20:45
Лапин потерпел первое поражение в карьере, трижды побывав в нокдауне
Украина20:15
Заря в волевом стиле одолела в гостях Карпаты
Европа19:25
Игроки Динамо и Шахтера попали в список номинантов на Golden Boy-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK