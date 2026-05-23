Халл Сити вернулся в АПЛ, обыграв в финале плей-офф Чемпионшипа Мидлсбро

"Тигры" вырвали победу в решающем поединке на 90+5-й минуте.
Вчера, 21:59       Автор: Игорь Мищук
Халл Сити вернулся в АПЛ / Getty Images
Халл Сити завоевал путевку в английскую Премьер-лигу на следующий сезон.

В решающем поединке плей-офф Чемпионшипа Халл встречался с Мидлсбро, который оказался в финале после исключения Саутгемптона, и обыграл соперника с минимальным счетом 1:0. При этом победу "тигры" вырвали на 90+5-й минуте благодаря голу Оливера Макберни.

Халл Сити сезон в Чемпионшипе завершил на шестой позиции, а в полуфинале плей-офф прошел Миллуолл (0:0, 2:0).

Из АПЛ Халл вылетел в сезоне-2016/17. В 2020 году команда даже опустилась в третий дивизион, но уже через сезон вернулась в Чемпионшип.

Ранее сообщалось, что игроки Саутгемптона готовят иск против клуба после исключения команды из плей-офф Чемпионшипа.

