Саутгемптон исключен из финала плей-офф Чемпионшипа

Саутгемптон не сыграет в финале плей-офф Чемпионшипа, сообщает Sky News.

Напомним, ранее разгорелся скандал из-за того, что аналитик "святых" скрытно наблюдал за тренировкой Мидлсборо перед очным матчем в полуфинале.

Саутгемптон выиграл полуфинал и прошел дальше, однако Милдсборо подал жалобу. Английская футбольная лига (EFL) начала расследование.

По его итогам были обнаружены еще два случая шпионажа против соперников, вследствии чего Саутгемптон исключен из плей-офф. В финале за выход в АПЛ сыграют Халл и Мидлсбро.

Кроме того Саутгемптон будет лишен четырех очков на старте следующего сезона. По примерным подсчетам клуб потеряет около 200 млн фунтов из-за невыхода в Премьер-лигу.

