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Футбол

Ньюкасл подписал голкипера клуба, вылетевшего из АПЛ

Аарон Рамсдейл пополнил состав "сорок".
Сегодня, 20:18       Автор: Игорь Мищук
Аарон Рамсдейл / Newcastle United
Аарон Рамсдейл / Newcastle United

Ньюкасл объявил о подписании голкипера Аарона Рамсдейла из Саутгемптона, который по итогам прошлого сезона вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип.

Как сообщает официальный сайт "сорок", 27-летний вратарь был арендован до конца сезона-2025/26. Также соглашение предусматривает возможность выкупа игрока.

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В своей новой команде голкипер будет выступать под  32-м номером.

В минувшем сезоне Рамсдейл провел за Саутгемптон 32 матча во всех турнирах, пропустив 68 голов, а в четырех поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл озвучил свое предложение по форварду Лейпцига Беньямину Шешко.

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