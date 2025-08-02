Ньюкасл подписал голкипера клуба, вылетевшего из АПЛ

Ньюкасл объявил о подписании голкипера Аарона Рамсдейла из Саутгемптона, который по итогам прошлого сезона вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип.

Как сообщает официальный сайт "сорок", 27-летний вратарь был арендован до конца сезона-2025/26. Также соглашение предусматривает возможность выкупа игрока.

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В своей новой команде голкипер будет выступать под 32-м номером.

Aaron Ramsdale. Welcome to St. James' Park 3️⃣2️⃣ pic.twitter.com/uFGo947gpi — Newcastle United (@NUFC) August 2, 2025

В минувшем сезоне Рамсдейл провел за Саутгемптон 32 матча во всех турнирах, пропустив 68 голов, а в четырех поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл озвучил свое предложение по форварду Лейпцига Беньямину Шешко.

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