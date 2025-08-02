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Футбол

Ньюкасл озвучил свое предложение по форварду Лейпцига

Английский клуб намерен подписать Беньямина Шешко.
Сегодня, 15:45       Автор: Игорь Мищук
Беньямин Шешко / Getty Images
Беньямин Шешко / Getty Images

Ньюкасл продолжает работу над подписанием нападающего Лейпцига Беньямина Шешко.

Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, представитель АПЛ сделал предложение немецкому клубу по 22-летнему футболисту. "Сороки" готовы заплатить за словенского форварда 75 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

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Отмечается, что это примерно та сумма, которую Лейпциг хочет получить за своего игрока.

Ньюкасл ранее уже согласовал с нападающим условия личного контракта, который будет рассчитан до 2030 года.

В прошлом сезоне Шешко провел за Лейпциг во всех турнирах 45 матчей, отличившись 21 голом и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что на словенского форварда также претендует Манчестер Юнайтед.

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