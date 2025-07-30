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Футбол

Манчестер Юнайтед может перехватить трансферную цель другого клуба АПЛ

Манкунианцы активизировали усилия по приобретению Беньямина Шешко.
Сегодня, 18:29       Автор: Василий Медвидь

Английский Манчестер Юнайтед серьезно нацелился на приобретение Беньямина Шешко.

Как сообщает журналист Флориан Плететнберг, Шешко провел переговоры с представителями МЮ. Это произошло на предсезонных сборах РБ Лейпциг.

В ближайшие дни «красные дьяволы» вступят в переговоры с руководством «быков».

Шешко готов отдать предпочтение манкунианцам перед другими клубами. В услугах словенца, в частности, также заинтересован Ньюкасл, который также связывался с самим игроком.

Стоит отметить, что Ньюкасл видит в Шешко идеальную замену для Александра Исака, который приближается к трансферу в Ливерпуль, но, если «сорокам» не удастся подписать замену, то они настроены оставить шведа в своем составе.

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