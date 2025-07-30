Ліверпуль согласовал контракт с лидером другого клуба АПЛ

Александер Исак все ближе к переходу в стан "красных".

Английский Ливерпуль продолжает работу над еще одним громким трансфером.

Как сообщает Николо Скира, «красные» согласовали условия контракта с Александром Исаком. Швед устно согласился подписать соглашение на 5 лет с возможностью продления еще на год на тех же условиях.

Зарабатывать форвард будет 13 млн фунтов, если его переход все же состоится. Это почти вдвое больше, чем он сейчас зарабатывает в Ньюкасле.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль активизирует переговоры по трансферу Исака после продажи Луиса Диаса, которая уже состоялась.

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