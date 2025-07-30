iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ліверпуль согласовал контракт с лидером другого клуба АПЛ

Александер Исак все ближе к переходу в стан "красных".
Сегодня, 12:59       Автор: Василий Медвидь
Александер Исак / Getty Images
Александер Исак / Getty Images

Английский Ливерпуль продолжает работу над еще одним громким трансфером.

Как сообщает Николо Скира, «красные» согласовали условия контракта с Александром Исаком. Швед устно согласился подписать соглашение на 5 лет с возможностью продления еще на год на тех же условиях.

Зарабатывать форвард будет 13 млн фунтов, если его переход все же состоится. Это почти вдвое больше, чем он сейчас зарабатывает в Ньюкасле.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль активизирует переговоры по трансферу Исака после продажи Луиса Диаса, которая уже состоялась.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Александер Исак

Статьи по теме

Списанный Ливерпулем вингер собирается вернуться в Италию Списанный Ливерпулем вингер собирается вернуться в Италию
"Хотел бы, чтобы остался": Тренер Ньюкасла высказался о будущем ключевого форварда "Хотел бы, чтобы остался": Тренер Ньюкасла высказался о будущем ключевого форварда
Ливерпуль серьезно настроен на еще один громкий трансфер Ливерпуль серьезно настроен на еще один громкий трансфер
Дженоа Малиновского представила новую форму, которая посвящена иностранным корням клуба Дженоа Малиновского представила новую форму, которая посвящена иностранным корням клуба

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: отборочные матчи в Лиге чемпионов
просмотров
Свитолина сыграет с россиянкой во втором круге турнира в Монреале
просмотров

Последние новости

Европа13:55
Дженоа Малиновского представила новую форму, которая посвящена иностранным корням клуба
Теннис13:54
Костюк узнала соперницу во втором круге турнира в Монреале
Европа13:30
Новичок АПЛ подписал Джаку за 20 миллионов евро
Бокс13:05
Усик сохранил лидерство в новом рейтинге P4P от The Ring
Европа12:59
Ліверпуль согласовал контракт с лидером другого клуба АПЛ
Европа12:35
Луис Диас назвал свою цель в Баварии
Европа12:25
Новичок АПЛ, который интересуется Ризныком, подпишет другого голкипера
Европа12:10
Бавария объявила о трансфере Луиса Диаса из Ливерпуля
Украина11:37
Шахтер выставил ценник на Кевина - им интересуются Наполи и Рома
Бокс11:07
Усик вернулся в Украину после победы над Дюбуа в реванше
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK