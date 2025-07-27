Ливерпуль серьезно настроен на еще один громкий трансфер

Английский Ливерпуль не собирается сбавлять обороты на трансферном рынке.

Как сообщает Фабрицио Романо, деньги, которые мерсисайдцы получат от продажи Луиса Диаса, будут направлены на частичное финансирование предложения по трансферу Александра Исака.

Ожидается, что в ближайшее время «красные» сообщат Ньюкаслу о своем намерении сделать шведа самым дорогим трансфером, как в своей истории, так и в истории всего чемпионата Англии и заплатить за него 150 млн фунтов.

Эту информацию подтверждают и английские источники, в частности, приближенный к «сорок» журналист Крейг Хоуп, который добавляет, что Исак является трансфером мечты для рулевого Ливерпуля Арне Слота.

Переговоры между клубами должны перейти в активную фазу на неделе, которая начинается со завтрашнего дня.

В прошлом сезоне Александер забил 23 мяча в АПЛ. Английский Ливерпуль не собирается сбавлять обороты на трансферном рынке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!