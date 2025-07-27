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Футбол

Ливерпуль серьезно настроен на еще один громкий трансфер

Александер Исак, похоже, окажется на Энфилде.
Сегодня, 21:05       Автор: Василий Медвидь
Александер Исак / Getty Images
Александер Исак / Getty Images

Английский Ливерпуль не собирается сбавлять обороты на трансферном рынке.

Как сообщает Фабрицио Романо, деньги, которые мерсисайдцы получат от продажи Луиса Диаса, будут направлены на частичное финансирование предложения по трансферу Александра Исака.

Ожидается, что в ближайшее время «красные» сообщат Ньюкаслу о своем намерении сделать шведа самым дорогим трансфером, как в своей истории, так и в истории всего чемпионата Англии и заплатить за него 150 млн фунтов.

Эту информацию подтверждают и английские источники, в частности, приближенный к «сорок» журналист Крейг Хоуп, который добавляет, что Исак является трансфером мечты для рулевого Ливерпуля Арне Слота.

Переговоры между клубами должны перейти в активную фазу на неделе, которая начинается со завтрашнего дня.

В прошлом сезоне Александер забил 23 мяча в АПЛ. Английский Ливерпуль не собирается сбавлять обороты на трансферном рынке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Александер Исак

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