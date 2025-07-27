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Футбол

Бавария согласовала трансфер звезды Ливерпуля

Луис Диас переедет в Мюнхен.
Сегодня, 15:25       Автор: Андрей Безуглый
Луис Диас / Getty Images
Луис Диас / Getty Images

Бавария и Ливерпуль согласовали трансфер Луиса Диаса, пишет Флориан Плеттенберг.

Сумма трансфера составит 75 млн евро с учетом бонусов, а сам игрок подпишет контракт до 2029 года.

Ожидается, что переход Диаса уже решенный вопрос, и уже на следующей неделе вингер пройдет медосмотр.

За Ливерпуль Луис Диас провел 148 матчей, отличившись 41 голом и 23 ассистами.

Ранее также Зинченко определился со своим будущим.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис Диас

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