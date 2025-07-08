Диас требует, чтобы Барселона прописала особое условие в его контракте

Агенты Луиса Диаса, ведущие переговоры с Барселоной, требуют особого условия, сообщает AS.

Напомним, что колумбиец является ключевой целью каталонцев на это лето. Однако также вероятность трансфера зависит от суммы, которую запросит Ливерпуль.

Ранее Диас оценивался клубом в 70 млн евро, однако, как полагает издание, после трагической гибели Диогу Жоты, ситуация с Луисом могла измениться.

К тому же агенты игрока требуют от Барселоны особого пункта в контракте, согласно которому Диас получит солидную компенсацию, если клуб не сможет его зарегистрировать.

Ранее также сообщалось, что Реал приближается к подписанию защитника Бенфики.

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