Вингер Баварии получил дисквалификацию на три матча Лиги чемпионов
Бавария в ближайших матчах Лиги чемпионов не сможет рассчитывать на своего вингера Луиса Диаса.
Как сообщает Bayern & Germany, 28-летний футболист получил дисквалификацию от УЕФА на три поединка главного еврокубка по итогам встречи с ПСЖ (2:1).
В том поединке колумбийский вингер отличился дублем, а под занавес первого тайма получил прямую красную карточку за грубый фол против Ашрафа Хакими.
Диас будет вынужден пропустить гостевой матч Лиги чемпионов с Арсеналом, а также домашние поединки против Спортинга и Юниона.
Тем не менее Бавария уже запросила от УЕФА письменное обоснование дисквалификации своего игрока, поскольку готовит апелляцию на это решение.
Ранее сообщалось, что звезда Баварии заинтересовал Ливерпуль и Ювентус.
