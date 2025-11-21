iSport.ua
Вингер Баварии получил дисквалификацию на три матча Лиги чемпионов

УЕФА наказал Луиса Диаса за грубый фол в поединке с ПСЖ.
21 ноября, 23:32       Автор: Игорь Мищук
Диаса наказали после удаления в матче с ПСЖ / Getty Images
Диаса наказали после удаления в матче с ПСЖ / Getty Images

Бавария в ближайших матчах Лиги чемпионов не сможет рассчитывать на своего вингера Луиса Диаса.

Как сообщает Bayern & Germany, 28-летний футболист получил дисквалификацию от УЕФА на три поединка главного еврокубка по итогам встречи с ПСЖ (2:1).

Читай также: Бавария получила важное подкрепление. Два ключевых игрока вернулись к тренировкам

В том поединке колумбийский вингер отличился дублем, а под занавес первого тайма получил прямую красную карточку за грубый фол против Ашрафа Хакими.

Диас будет вынужден пропустить гостевой матч Лиги чемпионов с Арсеналом, а также домашние поединки против Спортинга и Юниона.

Тем не менее Бавария уже запросила от УЕФА письменное обоснование дисквалификации своего игрока, поскольку готовит апелляцию на это решение.

Ранее сообщалось, что звезда Баварии заинтересовал Ливерпуль и Ювентус.

