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Реал приблизился к подписанию одноклубника Трубина

Альваро Каррерас может оказаться в составе мадридцев.
Сегодня, 18:39       Автор: Василий Медвидь

Мадридский Реал, вероятно, усилит линию защиты в ближайшее время.

Как сообщает Фабрицио Романо, «сливочные» приближаются к подписанию Альваро Каррераса. Сделка может быть закрыта после завершения Клубного чемпионата мира.

Сумма трансфера, согласно предварительным сообщениям, должна составить 50 млн евро, которые прописаны в контракте Альваро в качестве суммы отступных.

Условия личного контракта Каррерас согласовал еще в июне этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что восходящая звезда Реала повторил достижение Роналду.

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