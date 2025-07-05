Восходящая звезда Реала повторил достижение Роналду

Мадридский Реал в четвертьфинале Клубного чемпионата мира играет с Боруссией Дортмунд.

Счет в матче открыл Гонсало Гарсия. Для форварда это 4-й гол на турнире.

Учитывая предыдущий формат проведения турнира, Гарсия стал первым игроком с 2016 года, которому удалось забить на КЧС 4 мяча. Тогда это смог сделать Криштиану Роналду.

Сейчас 21-летний испанец является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша.

На момент написания новости, «сливочные» побеждают со счетом 2:0. Второй гол забил Фран Гарсия, который является однофамильцем, а не родственником Гонсало.

Напомним, ранее сообщалось, что Гонсало Гарсия заинтересовал английские гранды.

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