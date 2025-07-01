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Футбол

Воспитанник Реала интересен английским грандам

Гонсало Гарсия привлек внимание.
Сегодня, 19:54
Гонсало Гарсия / Getty Images
Гонсало Гарсия / Getty Images

Нападающий Реала Гонсало Гарсия привлек внимание английских грандов, пишет AS.

Напомним, что воспитанник "сливочных" успел в прошлом сезоне провести три матча в Ла Лиге, отметившись ассистом, а затем блеснул на КЧМ, забив два гола в трех матчах.

Издание пишет, что Гарсией стали интересоваться три неназванных английских клуба.

В контракте игрока есть отступные в размере 50 млн евро, однако сам Гонсало хочет остаться в Реале и заслужить место в основном составе.

Ранее также воспитанник Барселоны нашел себе новый клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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