Монако представил забытого вундеркинда Барселоны

Нападающий Ансу Фати сменил клубную прописку. Французский Монако арендовал питомца испанской Барселоны, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано на грядущий сезон. Стороны предусмотрели в договоре опцию выкупа Фати. В рядах монегасков он будет выступать под 31-м номером.

Фати полностью провалил кампанию 2024/25. Он потерял место в обойме "блаугранас" и провел на поле всего 298 минут (11 матчей). В течение сезона вингер не отличился результативными действиями.

Напомним, ранее Монако приютил Поля Погба после дисквалификации.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!