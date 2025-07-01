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Футбол

Монако представил забытого вундеркинда Барселоны

Бронзовый призер Лиги 1 собрался реанимировать звезд.
Сегодня, 16:00
Ансу Фати / ФК Монако
Ансу Фати / ФК Монако

Нападающий Ансу Фати сменил клубную прописку. Французский Монако арендовал питомца испанской Барселоны, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано на грядущий сезон. Стороны предусмотрели в договоре опцию выкупа Фати. В рядах монегасков он будет выступать под 31-м номером.

Фати полностью провалил кампанию 2024/25. Он потерял место в обойме "блаугранас" и провел на поле всего 298 минут (11 матчей). В течение сезона вингер не отличился результативными действиями.

Напомним, ранее Монако приютил Поля Погба после дисквалификации.

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