Французский топ-клуб объявил о подписании Погба

Поль возвращается на высокий уровень после дисквалификации.

Полузащитник Поль Погба возвращается в профессиональный футбол после 18-месячной дисквалификации.

Контракт с хавбеком подписал Монако. Об этом сообщила пресс-служба монегасков.

Француз перешел в «красно-белых» на правах свободного агента. Соглашение между игроком и клубом будет действовать до 2027 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Мудрику выдвинули официальное обвинение в употреблении допинга.

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