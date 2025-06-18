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Футбол

Мудрик получил официальное обвинение в употреблении допинга

Украинец оказался под угрозой продолжительного бана.
Сегодня, 19:42       Автор: Антон Федорцив
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер лондонского Челси Михаил Мудрик получил серьезные проблемы. Футбольная ассоциация Англии предъявила украинцу обвинение в нарушении антидопинговых правил, сообщает The Telegraph.

"Мы можем подтвердить, что Михаилу Мудрику предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил, в том числе в наличии и/или употреблении запрещенного вещества, в соответствии с положениями 3 и 4 Антидопинговых правил Футбольной ассоциации. Поскольку это дело продолжается, то мы пока не можем предоставить дополнительных комментариев", – заявил он.

Мудрик не выходил на поле с ноября. Тогда его временно отстранили от футбола за положительный тест на мельдоний. Украинец настоял на открытии пробы B. Очевидно, она тоже оказалась положительной и вингер может получить четыре года дисквалификации.

Кстати, ранее Челси стартовал с победы над Лос-Анджелесом на Клубном ЧМ-2025.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Футбольная Ассоциация Англии Михаил Мудрик

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