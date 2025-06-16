Челси уверенно разобрался с Лос-Анджелесом на клубном ЧМ

В понедельник, 16 июня, Челси играл с Лос-Анджелесом в рамках первого тура клубного ЧМ.

Лондонцы попытались забить быстрый гол, однако американский клуб был готов к такому повороту событий. В итоге в первые полчаса Челси хоть и доминировал на поле, но и Лос-Анджелес не отсиживался в обороне.

Счет удалось открыть лишь на 34-й минуте. Джексон откатил партнеру под удар, которым оказался Нету, пославший мяч точно в нижний угол ворот.

Во втором тайме Лос-Анджелес действовал уже гораздо агрессивней, уже через 15 минут после начала тайма Буанга мог сравнивать счет, что Санчес выручил.

Игра во второй половине в целом стала более равной, однако последнее слово все равно осталось за лондонцами. За 10 минут до конца матча Энцо Фернандес установил окончательный счет.

Статистика матча клубного ЧМ Челси - Лос-Анджелес

Челси - Лос-Анджелес 2:0

Голы: Нету, 34, Фернандес, 79

Ожидаемые голы (xG): 1.94 - 0.82

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 16 - 7

Удары в створ: 6 - 4

Угловые: 7 - 1

Фолы: 11 - 11

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