Ньюкасл отклонил предложение Ливерпуля по Исаку

Ливерпуль подал официальное предложение по Александру Исаку, пишет Фабрицио Романо.

Мерсисайдцы предложили около 120 млн фунтов за 25-летнего нападающего и получили отказ. Ньюкасл оценивает игрока в 150 млн фунтов.

Кроме того "сороки" все еще пытаются удержать игрока. Исаку был предложен контракт на следующий сезон с отступными, но он не был принят.

Ожидается, что Ливерпуль уже готовит второе предложение, так как сам футболист очень заинтересован в переходе к "красным".

Ранее также Ливерпуль представил новые комплекты формы.

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