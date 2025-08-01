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Футбол

Ливерпуль ярко представил домашнюю и гостевую формы на новый сезон

Для презентации чемпионы Англии сняли проморолик по мотивам "Алисы в стране чудес".
Сегодня, 14:40       Автор: Игорь Мищук
Ливерпуль презентовал новую форму / liverpoolfc.com
Ливерпуль презентовал новую форму / liverpoolfc.com

Действующий чемпион Англии Ливерпуль показал основную и выездную формы, в которых команда будет выступать в сезоне-2025/26.

После сотрудничества с Nike английский клуб представил два комплекта экипировки от нового технического партнера компании adidas.

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Для презентации мерсисайдцы сняли проморолик по мотивам "Алисы в стране чудес", в котором появились как действующие игроки Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах, Кертис Джонс, так и легенды клуба Кенни Далглиш, Иан Раш, Джон Барнс, Робби Фаулер и Джейми Каррагер.

Домашняя форма Ливерпуля выполнена в традиционном красном цвете с белыми вставками.

Гостевая экипировка команды будет белой с красными и черными элементами.

Также на официальном сайте "красных" отмечается, что если болельщики захотят почтить память Диогу Жоты, напечатав на спине футболок надпись "Diogo J. 20", то все вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд клуба, который взял на себя обязательство создать программу развития массового футбола в честь погибшего португальца.

Ранее сообщалось, что списанный Ливерпулем вингер собирается вернуться в Италию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль форма

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