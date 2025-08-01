Ливерпуль ярко представил домашнюю и гостевую формы на новый сезон

Для презентации чемпионы Англии сняли проморолик по мотивам "Алисы в стране чудес".

Действующий чемпион Англии Ливерпуль показал основную и выездную формы, в которых команда будет выступать в сезоне-2025/26.

После сотрудничества с Nike английский клуб представил два комплекта экипировки от нового технического партнера компании adidas.

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Для презентации мерсисайдцы сняли проморолик по мотивам "Алисы в стране чудес", в котором появились как действующие игроки Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах, Кертис Джонс, так и легенды клуба Кенни Далглиш, Иан Раш, Джон Барнс, Робби Фаулер и Джейми Каррагер.

Домашняя форма Ливерпуля выполнена в традиционном красном цвете с белыми вставками.

Red, redefined 💫🔴 ​

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Our @adidasfootball 2025/26 home kit is now available 🤝 — Liverpool FC (@LFC) August 1, 2025

Гостевая экипировка команды будет белой с красными и черными элементами.

... and so is our 2025/26 @adidasfootball away kit 😉 — Liverpool FC (@LFC) August 1, 2025

Также на официальном сайте "красных" отмечается, что если болельщики захотят почтить память Диогу Жоты, напечатав на спине футболок надпись "Diogo J. 20", то все вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд клуба, который взял на себя обязательство создать программу развития массового футбола в честь погибшего португальца.

Ранее сообщалось, что списанный Ливерпулем вингер собирается вернуться в Италию.

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