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Футбол

Списанный Ливерпулем вингер собирается вернуться в Италию

Услуги Федерико Кьезы были предложены ряду клубов Серии А.
Сегодня, 16:58       Автор: Игорь Мищук
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images

Итальянский вингер Ливерпуля Федерико Кьеза готов покинуть команду во время летнего трансферного окна.

Как сообщает журналист Николо Скира, 27-летний футболист не входит в дальнейшие планы мерсисайдцев, из-за чего он намерен вернуться в Серию А.

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По информации источника, услуги игрока были предложены Наполи, Милану, Роме и Аталанте.

Напомним, что Кьеза перешел в Ливерпуль минувшим летом из Ювентуса. В составе "красных" вингер провел за сезон 14 матчей, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Бавария согласовала трансфер звезды Ливерпуля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль трансферы Федерико Кьеза

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