Списанный Ливерпулем вингер собирается вернуться в Италию

Услуги Федерико Кьезы были предложены ряду клубов Серии А.

Итальянский вингер Ливерпуля Федерико Кьеза готов покинуть команду во время летнего трансферного окна.

Как сообщает журналист Николо Скира, 27-летний футболист не входит в дальнейшие планы мерсисайдцев, из-за чего он намерен вернуться в Серию А.

Читай также: Ливерпуль серьезно настроен на еще один громкий трансфер

По информации источника, услуги игрока были предложены Наполи, Милану, Роме и Аталанте.

Напомним, что Кьеза перешел в Ливерпуль минувшим летом из Ювентуса. В составе "красных" вингер провел за сезон 14 матчей, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Бавария согласовала трансфер звезды Ливерпуля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!