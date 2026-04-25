Манчестер Сити - Саутгемптон 2:1: обзор матча и результат игры 25.04.2026

"Горожане" в волевом стиле пробились в решающий поединок турнира.
Сегодня, 21:28       Автор: Игорь Мищук
Манчестер Сити обыграл Саутгемптон / Getty Images
Манчестер Сити обыграл Саутгемптон / Getty Images

В субботу, 25 апреля, состоялся первый полуфинальный матч Кубка Англии, в котором встречались Манчестер Сити и Саутгемптон.

Команда Хосепа Гвардиолы сумела пробиться в финал, одержав волевую победу над представителем Чемпионшипа со счетом 2:1.

Несмотря на преимущество Манчестер Сити на протяжении поединка, первый тайм обошелся без забитых мячей, а ближе к концу матча первыми пропустили именно "горожане". Саутгемптон вывел вперед на 79-й минуте Финн Азаз.

Тем не менее Сити достаточно быстро удалось отыграться и вырвать победу во встрече. На 83-й минуте Жереми Доку счет сравнял, а спустя четыре минуты Нико Гонсалес установил окончательный результат.

Второй финалист Кубка Англии определится в матче Челси - Лидс, который состоится в воскресенье, 26 апреля.

Статистика матча Манчестер Сити - Саутгемптон 1/2 финала Кубка Англии

Манчестер Сити - Саутгемптон 2:1

Голы: Доку, 83, Гонсалес, 87 - Азаз, 79

Ожидаемые голы (xG): 1.87 - 0.20
Владение мячом: 70% - 30%
Удары: 26 - 4
Удары в створ: 6 - 3
Угловые: 10 - 3
Фолы: 9 - 9

Манчестер Сити: Траффорд - Нунес, Стоунз, Аке, Аит-Нури (О'Райли, 71) - Гонсалес, Ковачич (Савио, 58) - Шерки, Рейндерс (Силва, 86), Фоден (Доку, 58) - Мармуш (Холанд, 71).

Саутгемптон: Перец - Бри (Эдози, 89), Харвуд-Беллис, Вуд, Веллингтон (Мацуки, 76) - Брэгг, Яндер - Феллоуз (Арчер, 89), Азаз, Сиенза - Стюарт (Ларин, 61).

Предупреждение: Харвуд-Беллис.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

