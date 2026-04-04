Манчестер Сити - Ливерпуль 4:0: обзор матча и результат игры 04.04.2026

"Горожане" разобрались с мерсисайдцами на стадии четвертьфинала.
4 апреля, 17:25       Автор: Игорь Мищук
Манчестер Сити разгромил Ливерпуль / Getty Images
В субботу, 4 апреля, Манчестер Сити принимал на своем поле Ливерпуль в четвертьфинальном матче Кубка Англии.

"Горожане" на пути в полуфинал уверенно расправились с соперником, одержав разгромную победу со счетом 4:0.

Манчестер Сити повел в противостоянии ближе к концу первого тайма усилиями Эрлинга Холанда, который реализовал пенальти. А перед перерывом норвежский форвард удвоил преимущество своей команды, сделав дубль.

Уже в начале второй половины встречи на 50-й минуте Антуан Семеньо довел счет до разгромного, а спустя семь минут Холанд оформил хет-трик и установил окончательный результат поединка.

У мерсисайдцев была возможность отквитать один мяч, однако Мохамед Салах не сумел реализовать пенальти.

Манчестер Сити стал первым участником 1/2 финала Кубка Англии. Остальные полуфиналисты определятся в противостояниях Челси - Порт Вейл, Саутгемптон - Арсенал и Вест Хэм - Лидс.

Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль 1/4 финала Кубка Англии

Манчестер Сити - Ливерпуль 4:0

Голы: Холанд, 39 (пен.), 45+2, 57, Семеньо, 50

На 64-й минуте Салах не реализовал пенальти

Ожидаемые голы (xG): 2.50 - 1.43
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 11 - 11
Удары в створ: 7 - 5
Угловые: 4 - 2
Фолы: 15 - 10

Манчестер Сити: Траффорд - Нунес, Хусанов, Гейи, О'Райлли - Родри (Нико, 62), Силва - Семеньо (Фоден, 71), Шерки (Рейндерс, 71), Доку (Савиньо, 62) - Холанд (Мармуш, 77).

Ливерпуль: Мамардашвили - Гомес (Фримпонг (62), Конате, ван Дейк, Керкез - Гравенберх (Макаллистер, 67), Джонс - Собослаи, Вирц (Нгумоха, 67) - Салах (Кьеза, 77), Экитике (Гакпо, 68).

Предупреждения: Родри, Силва - Гравенберх, Керкез.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Манчестер Сити Кубок Англии

