Лидер Ромы думает о переходе в АПЛ

Пауло Дибала хотел бы сыграть в английском чемпионате.

Нападающий Ромы Пауло Дибала может покинуть клуб, пишет Sky Sports.

Напомним, что у 32-летнего аргентинца вскоре заканчивается контракт.

Рома работает над продлением Дибалы и в целом уверена в успеха. Однако сам игрок открыт для предложений.

Аргентинец хотел бы попробовать свои силы в АПЛ и готов рассмотреть любые предложения, если таковые поступят.

В текущем сезоне Пауло Дибала провел 26 матчей, отличившись тремя голами и шестью ассистами.

Ранее также сообщалось, что лидер Вест Хэма также может покинуть команду.

