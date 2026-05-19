Гвардиола одобрил кандидатуру Марески

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола одобрил выбор своего преемника, пишет talkSPORT.

Напомним, что испанец покинет манчестерский клуб по окончании сезона. По слухам, его место займет Энцо Мареска.

Издание утверждает, что Гвардиола принимал участие в выборе своего преемника и был за назначения Энцо Марески.

Напомним, что итальянец ранее входил в тренерский штаб Пепа и является продолжателем его идей. Гвардиола надеется, что Мареска сохранит его наследие в Сити.

