"Клуб тебе позвонит": Мареска намекнул на новый вызов в Манчестере

Бывший наставник Челси Энцо Мареска рассказал, готов ли он снова возглавить клуб, а в частности работать в Манчестер Сити.

"Я чувствую, что готов к новому этапу — это самое важное. Работа в Манчестер Сити? Сейчас, независимо от того, какой клуб тебе позвонит, главное — быть готовым. К счастью, осталось всего несколько недель, и мы увидим, что произойдет", — сказал 46-летний коуч.

🚨 Enzo Maresca: “I’m feeling ready for next chapter, that’s the most important thing. Man City job? What matters, apart from clubs, is to be ready”.



“There still fee weeks before the season ends and then we will see what happens”.



👀 As revealed months ago, Man City see… pic.twitter.com/qj3OCFanF0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2026

Напомним, что он находится без работы с января 2026 года.

Ранее итальянский специалист уже работал в структуре Манчестер Сити, тогда он входил в тренерский штаб Пепа Гвардиолы.

К слову, топ-клуб АПЛ и Алонсо провели переговоры о возможном сотрудничестве.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!