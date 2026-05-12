"Клуб тебе позвонит": Мареска намекнул на новый вызов в Манчестере
Бывший наставник Челси Энцо Мареска рассказал, готов ли он снова возглавить клуб, а в частности работать в Манчестер Сити.
"Я чувствую, что готов к новому этапу — это самое важное. Работа в Манчестер Сити? Сейчас, независимо от того, какой клуб тебе позвонит, главное — быть готовым. К счастью, осталось всего несколько недель, и мы увидим, что произойдет", — сказал 46-летний коуч.
🚨 Enzo Maresca: “I’m feeling ready for next chapter, that’s the most important thing. Man City job? What matters, apart from clubs, is to be ready”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2026
“There still fee weeks before the season ends and then we will see what happens”.
Напомним, что он находится без работы с января 2026 года.
Ранее итальянский специалист уже работал в структуре Манчестер Сити, тогда он входил в тренерский штаб Пепа Гвардиолы.
К слову, топ-клуб АПЛ и Алонсо провели переговоры о возможном сотрудничестве.
