Топ-клуб АПЛ и Алонсо провели переговоры о возможном сотрудничестве

Руководство Челси и представители Хаби Алонсо провели переговоры. Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.

По имеющейся информации, стороны лондонского клуба и испанского специалиста обсудили возможное сотрудничество. Сообщается, что Хаби заинтересован в работе в АПЛ уже этим летом.

Отмечается, что первые переговоры, состоявшиеся на этой неделе, прошли положительно. Алонсо выразил готовность к долгосрочному проекту и подписанию контракта.

Добавим, что несмотря на позитивный ход переговоров с экс-наставником Реала, в шорт-листе Челси также находятся тренер Борнмута Андони Ираола и бывший тренер Фламенго Филипе Луис.

К слову, АПЛ выступила против расширения полномочий ВАР.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!