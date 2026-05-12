Топ-клуб АПЛ и Алонсо провели переговоры о возможном сотрудничестве

Испанец настроен возглавить Челси.
Сегодня, 07:52       Автор: Валентина Чорноштан
Фанаты Челси / Getty Images

Руководство Челси и представители Хаби Алонсо провели переговоры. Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.

По имеющейся информации, стороны лондонского клуба и испанского специалиста обсудили возможное сотрудничество. Сообщается, что Хаби заинтересован в работе в АПЛ уже этим летом.

Отмечается, что первые переговоры, состоявшиеся на этой неделе, прошли положительно. Алонсо выразил готовность к долгосрочному проекту и подписанию контракта.

Добавим, что несмотря на позитивный ход переговоров с экс-наставником Реала, в шорт-листе Челси также находятся тренер Борнмута Андони Ираола и бывший тренер Фламенго Филипе Луис.

К слову, АПЛ выступила против расширения полномочий ВАР.

