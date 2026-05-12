iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Плей-офф НБА: Кливленд одолел Детройт, Оклахома опять побеждает Лейкерс

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:42       Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

В ночь на вторник, 12 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого были сыграны два матча второго раунда плей-офф.

Результаты матчей плей-офф НБА за 11 мая

Кливленд – Детройт – 112:103 (21:24, 31:32, 38:21, 22:26)

Счет в серии — 2-2

Кливленд: Митчелл (43), Харден (24 + 11 передач), Э. Мобли (17 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Аллен (9), Вейд (0) — старт; Шредер (7), Меррилл (6), Струс (5), Тайсон (1), Эллис (0), Портер (0), Томлин (0), Проктор (0), Брайант (0).

Детройт: Каннингем (19 + 6 передач + 5 потерь), Харрис (16 + 8 подборов), Дюрен (8), Д. Робинсон (4), Томпсон (4) — старт; Леверт (24), Рид (15), Сассер (7), Стюарт (4), Дженкинс (2), Грин (0), Холланд (0).

Лейкерс – Оклахома – 110:115 (26:21, 19:28, 39:31, 26:35)

Счет в серии — 0-4

Лейкерс: Ривз (27 + 7 подборов + 6 передач + 8 потерь), Хатимура (25), Джеймс (24 + 12 подборов), Эйтон (6), Смарт (5 + 5 потерь) - старт; Хейс (18), Кеннард (5), Тьерро (0), Вандербилт (0), Клебер (0).

Оклахома: Гилджес-Александер (35+8 передач), Митчелл (28), Холмгрен (16+9 подборов), Дорт (6), Хартенштайн (5+10 подборов) - старт; Маккейн (13), Карузо (9), Уоллес (3), Виггинс (0), Джо (0), Джейлин Уильямс (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

IFAB может изменить правила борьбы в штрафной при стандартах IFAB может изменить правила борьбы в штрафной при стандартах
Наслаждение футболом без компромиссов: телевизоры Samsung 2026 Наслаждение футболом без компромиссов: телевизоры Samsung 2026
Звезда Боруссия рассматривает уход из-за недовольства игрой команды Звезда Боруссия рассматривает уход из-за недовольства игрой команды
Бывший пилот Ред Булл заговорил о возобновлении карьеры Бывший пилот Ред Булл заговорил о возобновлении карьеры

Видео

Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем
Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ одержал победу над Мерфи в финале
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги и игра плей-офф Чемпионшипа
просмотров
Свитолина прошла в 1/4 финала турнира в Риме
просмотров
УПЛ: Шахтер оформил чемпионство, разгромив Полтаву
просмотров

Последние новости

Европа11:55
IFAB может изменить правила борьбы в штрафной при стандартах
Другое11:27
Наслаждение футболом без компромиссов: телевизоры Samsung 2026
Европа11:24
Звезда Боруссия рассматривает уход из-за недовольства игрой команды
Формула 110:53
Бывший пилот Ред Булл заговорил о возобновлении карьеры
Европа10:30
СМИ: Мбаппе не хочет играть в оставшихся матчах Реала
Бокс09:56
The Ring обновил рейтинг супертяжей
Европа09:34
Канселу установил уникальное достижения
НХЛ09:08
Кубок Стэнли: Миннесота уступила в 4-м матче серии
НХЛ09:06
Плей-офф НХЛ: Миннесота уступила Колорадо
НБА08:46
Плей-офф НБА: Оклахома одержала решающую победу над Лейкерс, Кливленд сравняла счет с Детройтом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK