Плей-офф НБА: Кливленд одолел Детройт, Оклахома опять побеждает Лейкерс
В ночь на вторник, 12 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого были сыграны два матча второго раунда плей-офф.
Результаты матчей плей-офф НБА за 11 мая
Кливленд – Детройт – 112:103 (21:24, 31:32, 38:21, 22:26)
Счет в серии — 2-2
Кливленд: Митчелл (43), Харден (24 + 11 передач), Э. Мобли (17 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Аллен (9), Вейд (0) — старт; Шредер (7), Меррилл (6), Струс (5), Тайсон (1), Эллис (0), Портер (0), Томлин (0), Проктор (0), Брайант (0).
Детройт: Каннингем (19 + 6 передач + 5 потерь), Харрис (16 + 8 подборов), Дюрен (8), Д. Робинсон (4), Томпсон (4) — старт; Леверт (24), Рид (15), Сассер (7), Стюарт (4), Дженкинс (2), Грин (0), Холланд (0).
Лейкерс – Оклахома – 110:115 (26:21, 19:28, 39:31, 26:35)
Счет в серии — 0-4
Лейкерс: Ривз (27 + 7 подборов + 6 передач + 8 потерь), Хатимура (25), Джеймс (24 + 12 подборов), Эйтон (6), Смарт (5 + 5 потерь) - старт; Хейс (18), Кеннард (5), Тьерро (0), Вандербилт (0), Клебер (0).
Оклахома: Гилджес-Александер (35+8 передач), Митчелл (28), Холмгрен (16+9 подборов), Дорт (6), Хартенштайн (5+10 подборов) - старт; Маккейн (13), Карузо (9), Уоллес (3), Виггинс (0), Джо (0), Джейлин Уильямс (0).
