Легенда Атлетико готов попробовать себя в европейском футболе

Бывший защитник сборной Бразилии Филипе Луис хочет тренировать европейский клуб, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что завершив карьеру в 2023 году, уже в 2024 году Луис возглавил Фламенго.

Под руководством бразильца клуб выиграл ряд трофеев, однако зимой 2026 года Луис был уволен.

Главной причиной отставки назвали то, что специалист вел переговоры о должности в Челси и одновременно обсуждал новый контракт с Фламенго.

Теперь же, по информации инсайдера, Филипе Луис хочет попробовать еще раз найти себе работу в европейском футболе. Его агенты уже активно ищут бразильцу новый клуб.

Ранее также сообщалось, что форвард Атлетико хочет покинуть команду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!