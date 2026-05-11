"Рассмотрю несколько предложений": Левандовски сделал заявление о своем будущем
Форвард Барселоны пока не определился, где продолжит карьеру.
Нападающий Барселоны Роберт Левандовски высказался по поводу своего будущего.
37-летний футболист отметил, что намерен рассмотреть предложения и пока не знает, где продолжит карьеру.
Читай также: Чикаго хочет подписать форварда Барселоны
"Я пока не знаю, что буду делать. Возможно, вариант в лиге более низкого уровня. Мне почти 38 лет, но физически я чувствую себя хорошо, поэтому подумываю о таком варианте.
Я рассмотрю еще несколько предложений, а затем приму решение", - приводит слова Левандовски инсайдер Фабрицио Романо.
Отметим, что контракт польского нападающего с каталонцами рассчитан до июня 2026 года.
В нынешнем сезоне Левандовски провел за Барселону во всех турнирах 43 матча, отличившись 18 голами и четырьмя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Барселона готовит распродажу игроков ради усиления состава.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!