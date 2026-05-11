iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Рассмотрю несколько предложений": Левандовски сделал заявление о своем будущем

Форвард Барселоны пока не определился, где продолжит карьеру.
Сегодня, 14:32       Автор: Игорь Мищук
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски высказался по поводу своего будущего.

37-летний футболист отметил, что намерен рассмотреть предложения и пока не знает, где продолжит карьеру.

Читай также: Чикаго хочет подписать форварда Барселоны

"Я пока не знаю, что буду делать. Возможно, вариант в лиге более низкого уровня. Мне почти 38 лет, но физически я чувствую себя хорошо, поэтому подумываю о таком варианте.

Я рассмотрю еще несколько предложений, а затем приму решение", - приводит слова Левандовски инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что контракт польского нападающего с каталонцами рассчитан до июня 2026 года.

В нынешнем сезоне Левандовски провел за Барселону во всех турнирах 43 матча, отличившись 18 голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Барселона готовит распродажу игроков ради усиления состава.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски

Статьи по теме

Защитнику Барселоны покорилось уникальное чемпионское достижение Защитнику Барселоны покорилось уникальное чемпионское достижение
Барселона оформила чемпионский титул победой в Эль-Классико Барселона оформила чемпионский титул победой в Эль-Классико
Новый талант из системы Тоттенхэма может перейти в Барселону Новый талант из системы Тоттенхэма может перейти в Барселону
Чикаго хочет подписать форварда Барселоны Чикаго хочет подписать форварда Барселоны

Видео

Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем
Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ одержал победу над Мерфи в финале
просмотров
Футбол сегодня: матчи Наполи, Тоттенхэма, Жироны и Бенфики
просмотров
Свитолина прошла в 1/8 финала турнира в Риме
просмотров
УПЛ: Шахтер оформил чемпионство, разгромив Полтаву
просмотров

Последние новости

Формула 116:15
Цунода может вернуться на стартовую решетку
Бокс14:58
Кабайел собирается посетить шоу Усик - Верховвен и подняться в ринг
Европа14:32
"Рассмотрю несколько предложений": Левандовски сделал заявление о своем будущем
Бокс13:57
"Дважды думали об этом": Тренер Уордли рассказал, почему не остановил бой с Дюбуа
Европа13:29
Турецкий клуб ожидает окончательного ответа от Малиновского по поводу перехода
Украина13:05
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Пономаренко единолично возглавляет список, Будкивский и Мендоза - в тройке
Украина12:50
Таблица УПЛ: Шахтер досрочно оформил чемпионство, Полесье подвинуло ЛНЗ со второй строчки
Украина12:35
Представители Шахтера и Оболони стали лучшими тренером и игроком 27-го тура УПЛ
Бокс12:30
Усик - Верховен: онлайн-трансляция боя
Бокс11:58
"Готов в любое время и где угодно": Усик ответил на призыв Фьюри устроить бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK