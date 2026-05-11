Кабайел собирается посетить шоу Усик - Верховвен и подняться в ринг

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел высказался о потенциальном бое против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

Немецкий боксер сообщил, что собирается посетить ближайший поединок украинца против кикбоксера Рико Верховена и подняться после боя в ринг.

"Я хочу драться с лучшим, а Усик - лучший. Пожалуйста, дайте мне бой с Усиком, а не пояс. Для меня интересно драться. А пояс дают только тогда, когда ты побеждаешь. Я хочу драться с Усиком - это лучший бой для болельщиков. Думаю, это самый большой бой, который мы можем сейчас провести.

Буду ли я в Египте? Думаю, что да. После боя я выйду на ринг. Может быть, я сделаю это как настоящий джентльмен. Типа: "Пожалуйста, почему бы вам не устроить хороший бой для фанатов?" Без трэштока. Меня так воспитал отец. Я очень уважительный. А если он заинтересован в этом поединке, то почему бы и нет?" - сказал Кабайел в комментарии iFL TV.

Напомним, что поединок Усик - Верховен состоится 23 мая в египетской Гизе.

Ранее сообщалось, что победитель боя Усик - Верховен получит специальный пояс WBC.

