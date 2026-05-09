Чикаго хочет подписать форварда Барселоны

Команда предлагает Левандовски до 20 млн евро в год.

Клуб из МЛС хочет подписать Роберта Левандовски, у которого заканчивается контракт с Барселоной этим летом.

Сам поляк пока не определился, где хочет играть в следующем сезоне. Ранее его агент летал в Италию, где общался с представителями Ювентуса.

Отмечается, что руководство Барселоны сразу заявило, что готово платить ему относительно небольшие деньги, если форвард примет решение остаться в каталонской команде.

Тем временем Чикаго Файр предлагает поляку 15+5 млн евро в год до вычета налогов и возможность стать игроком стартового состава.

